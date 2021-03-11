Трубин в воротах, которым угрожает "бывший" Мхитарян: составы на матч "Рома" – "Шахтер"

Тренер "Шахтера" назвал стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". Поединок состоится сегодня в Риме на "Стадио Олимпико". Начало встречи в 22:00. Онлайн-трансляция "Рома" – "Шахтер" со всеми самыми интересными подробностями, фото и видео ключевых моментов идет на нашем сайте.

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Стоит отметить, что в воротах "Шахтера" сыграет Анатолий Трубин, а не Андрей Пятов. И в стартовый состав в еврокубках после травмы вернулся Исмаили.

"Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили – Майкон – Тете, Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Маркос Антонио, Дентиньо, Корниенко, Соломон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондарь.

Свой состав назвал и Паулу Фонсека, и атаку "Ромы" возглавит бывший игрок донецкой команды Генрих Мхитарян.

"Рома": Лопес – Манчини, Кумбула, Кристанте – Карсдорп, Вильяр, Диавара, Спинаццола – Пеллегрини, Педро – Мхитарян.

Запасные: Миранте, Фузато, Ибаньес, Смоллинг, Джеко, Сантон, Майораль, К. Перес, Б. Перес, Калафьори, Эль-Шаарави.

Мы уже сообщали, где смотреть матч "Рома" – "Шахтер" в Лиге Европы.

Сегодня "горняки" будут противостоять команде своего бывшего наставника Паулу Фонсеки. Португалец возглавлял донецкий клуб с 2016 по 2019 год, по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины, становился обладателем Суперкубка страны.

Ранее мы также давали анонс и прогноз комментатора на матч "Рома" – "Шахтер" в Лиге Европы.

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