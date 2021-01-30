Тряпье на голой красоте! Новое "дикое" фото словацкой велосипедистки

Словачка Люсия Яворчекова, ставшая самой знаменитой в мире велосипедисткой благодаря откровенным фотографиям в соцсетях, решила не томить своих поклонников в ожидании очередного яркого снимка. Недавно сексапильная спортсменка в соблазнительной позе на пляже мексиканского Тулума едва прикрыла голую грудь рукой, а сегодня пожелала подписчикам хорошего дня в экстравагантном наряде, оставившем открытым бюст Люсии.
Сегодняшний "лук" Яворчековой можно описать несколькими словами – тряпье на голой красоте.
Яворчекова же в качестве описания своего фото в Instagram использовала следующий диалог:
- Не могу понять, ты дикарка в хрупкой обертке, или же хрупкая девушка, завернутая в дикость?
- Ну, это зависит от дня, – ответила с улыбкой я
Подписчики же Люсии в комментариях под снимком называют ее вовсе не дикаркой, а "ангелом во плоти" и "богиней красоты".
Смотрите больше фото Люсии Яворчековой
Читайте также:
- Как медом намазано! Рестлерша поделилась пикантными фото с мексиканского курорта
- Абсолютно голая: звезда UFC показала, что такое свобода
- Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к Олимпиаде
- Знойные красотки с крушения Макгрегора обожают бикини
- Сексуальные тренировки на кровати: звезда волейбола держит себя в форме
- Ирину Морозюк сфотографировали голой в раздевалке. Реакция мужа была удивительной
Новости на эту же тему:Как медом намазано! Рестлерша поделилась пикантными фото с мексиканского курорта Беременная супруга украинского футболиста поделилась эротическим видео Обнаженной скандалисткой из Дубая оказалась экс-жена баскетболиста. У нее еще много интимных фото Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой