Версія українською
$ 27,97
32,97

Ты че делаешь?! Видео массовой драки на любительском турнире по футболу

30 марта, 11:43

Олег Люлька

Вратарь пошел на вратаря, но этим дело не ограничилось

В Москве на любительском футбольном турнире Urban League произошла драка. Инцидент случился в матче полуфинала "Золотого плей-офф" между командами FC World Class и "На футболе".

Читайте также: В России сожгли авто журналиста, обвинявшего экс-тренера "Динамо" в договорном матче

На 56-й минуте встречи, при счете 6:3 в пользу FC World Class, игрок проигрывавшей команды "На футболе" Арби Дудаев сначала ударил футболиста FC World Class Александра Антонова, а затем тренера и игрока соперников Илью Мадилова.

Вратарь команды "На футболе" Радик Клоян, в свою очередь, набросился на голкипера FC World Class Дмитрия Шевченко. Все это сопровождалось криками "Ты че делаешь?!" и нецензурной бранью.

Драка футболистов в России Видео: Mash

Реклама

Как сообщает телеграм-канал Mash, по итогам потасовки Дудаеву показали красную карточку и выписали бессрочную дисквалификацию. Клояна отстранили на пять матчей турнира.

Читайте также: Словакия – Россия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Ранее мы писали, что в России турнир по дзюдо превратился в массовую драку. Конфликт организовали то ли болельщики, то ли сами спортсмены.

Также мы рассказывали, что 10-летние хоккеисты устроили массовую драку в Оренбургской области.

Новости на эту же тему:

Не отдавали ребенка: в Мариуполе пьяная мать устроила драку с учителями (видео) Скандал в Днепре: что известно о драке журналистов в суде За активистов, которые разрисовали дом живодера, взялась полиция В Харькове подростки избили мужчину из-за замечания (видео)
драка футболисты чемпионат России

Реклама

Новости партнеров

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур
Новое смертельное осложнение после Covid-19 выявлено в Украине