"Ты осел!" – "А ты сукин сын!": Видео и расшифровка "петушиного боя" Ибрагимовича и Лукаку

Подробности скандала в дерби, которое завершилось победой "Интера" над "Миланом" с удалением Златана

Стали известны подробности стычки между форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем и нападающим "Интера" Ромелу Лукаку во время четвертьфинального матча Кубка Италии, который завершился волевой победой "Интера" со счетом 2:1.

В концовке первого тайма встречи защитник "Милана" Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору, походившему на петушиный бой. Златан даже слегка боднул Ромелу в подбородок.

Как сообщает Sport Mediaset, при этом швед сказал Лукаку: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел".

На это Лукаку ответил: "Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын".

Арбитр показал обоим игрокам-гигантам по желтой карточке. И страсти улеглись. Хотя все могло оказаться жарче. Напомним, Ибра – обладатель черного пояса по тхэквондо.

Видео стычки Ибрагимовича и Лукаку

Лукаку и Ибрагимович / Фото: Reuters

Возможно, назвав Лукаку "ослом", Ибрагимович вспомнил слова владельца "Эвертона" Фарада Мошири. В 2018 году, говоря о переходе бельгийца в "Манчестер Юнайтед", тот сказал, что мать Лукаку во время поездки в Африку посоветовала сыну перейти в "Челси", и это было "что-то связанное с вуду". Сам Лукаку отрицал это.

Отметим, что во втором тайме матча с "Интером" автор единственного гола "Милана" Ибрагимович получил еще одну желтую карточку за удар по ногам Коларова, за что был удален с поля. В меньшинстве команда Златана пропустила два мяча и уступила путевку в полуфинал Кубка Италии "Интеру".