У Беседина родилась дочка. Малышка уже приложилась к маминой груди (фото)

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин стал отцом во второй раз. Жена Радмила Карафетова родила ему дочку. Об этом у себя в Instagram сообщил футболист, присутствовавший на родах.
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"Спасибо за сына и за дочь", – поблагодарил супругу у себя в соцсетях Беседин, поделившись фотографиями из родильной палаты
"Брат, мои поздравления!" – написал в комментариях под фото Виктор Коваленко
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Отметим, что летом 2019-го Радмила родила Беседину сына Доминика. "Были естественные роды. Я присутствовал при появлении малыша на свет, признаюсь, переживал, но оно того стоит", – рассказывал о том событии футболист.
Кстати, Радмила известна как солистка цыганского ансамбля и заслуженная артистка эстрадного искусства Украины.
Красавица старше Артема Беседина и имеет двоих детей от предыдущих отношений – дочку Божену и сына Дамира. Вот фото с отдыха, где они все вместе – еще до появления на свет четвертого ребенка Радмилы.
Как для многодетной мамы, Радмила находится в отличной форме, о чем не забывает напоминать своим фолловерам.
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