У бодибилдера оторвалась мышца во время попытки поднять 220 кг: видео не для слабонервных

Британский бодибилдер Райан Кроули получил ужасную травму во время занятия в тренажерном зале. Организм Райана не выдержал попытку поднять штангу весом в 220 кг – во время жима лежа у спортсмена оторвалась грудная мышца.

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Операция продлилась четыре часа вместо одного, как планировалось изначально. Его грудную клетку пришлось полностью восстанавливать после того, как сухожилие оторвалось от кости, а затем мышца от сухожилия.

При этом, страховка Кроули не покрывала операцию в Дубаях, поэтому его тренеру пришлось создать страницу для сбора средств.