У футболиста случился сердечный приступ во время матча: откачивали прямо на поле

Следующие 48 часов станут решающими в борьбе футболиста за жизнь

Во время матча третьей лиги Португалии между клубами "Альверка" и "Униао де Альмейрима" у игрока хозяев поля Алекса Аполинариу случился сердечный приступ. Он рухнул на 27-й минуте матча и остался лежать на траве.

К месту событий сразу же прибыл автомобиль скорой помощи, а медикам пришлось реанимировать игрока на месте. К счастью, им удалось вернуть Алекса к жизни и в стабильном состоянии он был отправлен в госпиталь, однако следующие 48 часов будут решающими в его борьбе за жизнь, сообщает mondo.rs.

Игроки обеих команд вернулись на поле, где собрались в центральном круге, чтобы помолиться за здоровье Аполинариу. Сам же матч доигран не был.

Напомним, что в декабре умер знаменитый футболист "Динамо" Петр Слободян. Он был игроком "золотой" киевской команды, завоевавшей Суперкубок Европы-1975.

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