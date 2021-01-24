У Конора с Порье состоялась "стрелка" после боя

На странице UFC в Instagram появилось видео встречи Конора Макгрегора и Дастина Порье уже после поединка на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, в котором Порье неожиданно вырубил Макгрегора нокаутом во втором раунде, отомстив ему за поражение в 2014-м.

Как мы писали ранее, Конор покидал арену на костылях. Но во время разговора с Порье, ирландец, одетый с иголочки в костюм тройку, отложил костыли в сторону.

"Было честью делить с тобой октагон. Мы сделаем это снова", – сказал Конор своему обидчику

Порье кивнул, тем самым дав согласие на третий бой с ирландцем. Они пожали руки.

"Желаю тебе удачи, и не важно, кто там победил", – сказал Порье вдогонку Конору, который прихрамывая ушел с арены

Отметим, что суммарный гонорар Макгрегора за бой с Порье должен составить порядка 50 млн долларов. Дастин гарантированно получит миллион, а также процент от продажи трансляций поединка.

Порье нокаутировал Макгрегора / Фото: Reuters

Добавим, что сразу после поражения от Порье Макгрегор пообещал камбек в 2021-м: "Долгое время я не был активен. Больше года. Большой проблемой стали лоукики... Сейчас хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе. Вы увидите меня в 2021 году".

Между тем Порье теперь подерется с Чендлером за титул Нурмагомедова. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт.

А там, судя по всему, и третий бой Конора с Дастином может нарисоваться.

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