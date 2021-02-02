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У Коваленко доллары под ногами валяются: реакция девушки Виктора на переход в "Аталанту"

2 февраля, 07:38

Олег Люлька

Возлюбленная футболиста назвала подписание контракта с итальянским клубом "великим днем"

Девушка Виктора Коваленко Анастасия Мантач отреагировала на переход своего возлюбленного из "Шахтера" в итальянскую "Аталанту". Накануне Коваленко подписал контракт с бергамасками на 4,5 года.

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"Великий день", – написала у себя в Instagram Анастасия, опубликовав фото в обнимку с Коваленко в "денежном" антураже

Под ногами Виктора Коваленко и Анастасии Мантач на этих фото "валяются" доллары, а за их спинами лежит мешок с огромным знаком бакса.

"Поздравляю, моя любовь!" – также подписала на английском языке Анастасия снимок, на котором Виктор позирует уже в футболке "Аталанты". И на русском добавила: "Новый этап..."

Ранее мы писали, что зарплата Коваленко будет самой высокой в "Аталанте". По данным итальянским медиа, 24-летний украинец будет получать в Бергамо около двух миллионов евро в год "чистыми" – в два раза больше, чем его одноклубник Руслан Малиновский.

Добавим, что Коваленко трогательно попрощался с "Шахтером": боялся заплакать и допустил, что вернется.

Смотрите, как Коваленко забивал за "Шахтер"

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Источник: Сегодня|Спорт

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