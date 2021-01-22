У ловеласа Неймара новая "малышка": футболист запал на известную певицу

Звезда французского "ПСЖ" Неймар меняет подружек, как перчатки. Буквально в ноябре бразильскому форварду приписывали роман с певицей Габили. А теперь СМИ утверждают, что у нападающего отношения с известной аргентинской певицей Эмилией Мернес.

Мернес встречала с Неймаром Новый год на пятидневной вечеринке футболиста – сообщает The Sun. Праздник бразильца начался 25 декабря. Там пара танцевала под одну из популярных песен Эмилии, в которой поется: "Передай всем тем глупым девушкам, что я твоя малышка".

Еще больше закрутил интригу друг Эмилии Лисардо Понсе, который сказал, что певица и Неймар – друзья. Но "им придется кое-что рассказать". А футболист тем временем ставит сердечки под постами 24-летней Мернес в Instagram.

Ранее мы писали, что футболисту и его маленьким детям угрожают смертью после того, как он нанес травму Неймару. В матче Лиги 1 Мендес жестко снес форварда парижан в центре поля и получил красную карточку, а Неймара в слезах унесли с поля.

Также мы писали, что гея-любовника мамы Неймара исполосовали ножом (фото). "Чуть не умер", – говорит потенциальный отчим звезды "ПСЖ" 24-летний Тьяго Рамос.

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