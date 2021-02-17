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"У меня слезы на глазах..." Звезда украинской гимнастики – о лечении своей страшной болезни

17 февраля, 16:21

Олег Люлька

Чемпионка Европы Валерия Юзвяк уверена, что сумеет выиграть у опухоли

Двукратная чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира по художественной гимнастике украинка Валерия Юзвяк сообщила, что благодаря помощи неравнодушных удалось собрать серьезную сумму на ее лечение.

Напомним, звезда украинского спорта в День Валентина сообщила о страшном диагнозе. У 21-летней спортсменки рабдомиосаркома – это агрессивная злокачественная опухоль. Требуется дорогостоящее лечение в Германии.

"Знаете, за эти несколько дней я поняла, как же все-таки спорт объединяет. Меня поддерживает такое большое количество людей со всего мира, что у меня дух захватывает. У меня слезы на глазах, настолько меня это тронуло. Благодаря вам всем нам удалось собрать достаточно большую часть суммы. С такой поддержкой я точно справлюсь с этой болезнью. Я буду бороться до конца. Я буду сильнее", – написала у себя в Instagram Валерия Юзвяк

"Борись! Мы все с тобой!" – пишут в комментариях Валерии ее подруги по сборной Украины Елена Дьяченко и Влада Никольченко

РанееВалерия Юзвяк в интервью "Спорт.Сегодня" признавалась, что планировала выступить на Олимпиаде в Токио.

"Конечно, такие мысли всегда есть. Но смотря на нынешний год, наперед стараюсь не загадывать. Никогда не знаешь, что случится завтра. Мы очень огорчились из-за переноса Олимпиады. Половина команды вообще ушла из спорта. У меня тоже были такие мысли, все-таки отсутствие соревнований тяжело переносить. Ведь это наша главная мотивация. Порой приходишь в зал и спрашиваешь себя: "Ради чего я сижу здесь по 8 часов в день?" Но уже получше", – рассказывала девушка

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здоровье художественная гимнастика спортсменка Валерия Юзвьяк

Источник: Сегодня|Спорт

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