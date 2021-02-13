"У меня все жиденькое и малогабаритное": Влада Седан о том, почему ее не будет в Playboy

Известная украинская журналистка и супруга футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Щеглова (Седан) призналась, что ей никогда не поступали предложения сняться для журнала Playboy, но даже если бы и появилось такое предложение, пришлось бы просить разрешения у мужа.
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"Съемка для Playboy бывает разной: можно в купальнике, а можно без нижнего белья. Я не интересна таким журналам, как Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное. Я не вхожу в круг интересов этих журналов".
Девушка призналась, что Зинченко, скорее всего, запретил бы ей сниматься. Да и зачем ей это? Влада уверена, что сейчас никто уже не читает подобные журналы. "У меня есть младший брат, я знаю, что эти журналы сейчас не в тренде", – заключила Седан в программе Вацко Live.
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