У погрязшей в допинге России забрали уже и чемпионат мира 2025 года

Украинским фристайлистам не придется ехать в Красноярск

Массовые нарушения допинговых правил лишили Россию права провести зимний чемпионат мира. Так, Красноярск не сможет принять первенство планеты 2025 года по сноуборду и фристайлу. Ранее мы рассказывали о позорном отстранении гордости России, которую подозревают в применении запрещенных веществ.

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Красноярск лишился турнира из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Международная федерация лыжного спорта объявила о том, что из-за решения CAS Россия не сможет принимать чемпионаты мира до 2025 года включительно из-за подтасовки результатов допинг-проб.

/ Фото: AFP Реклама

Теперь единственным кандидатом на проведение турнира в 2025 году стал швейцарский Энгадин.

Ранее мы писали, что благодаря допингу россиянина украинский силач стал дважды чемпионом Европы.

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