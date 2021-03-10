У "Ромы" перед "Шахтером" коронавирус и возвращение обидчика дончан

Против "горняков" сможет сыграть Джеко, выбивший их своим голом из Лиги чемпионов-2018

Футболист "Ромы" Хуан Жезус сдал положительный тест на коронавирус накануне матча 1/8 Лиги Европы против "Шахтера", который состоится в Риме в четверг, 11 марта. Начало – в 22:00.

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Правда, как сообщает Goal.com, 29-летний бразильский защитник все равно не сыграл бы против "Шахтера", так как перед весенней частью сезона не был внесен клубом в заявку на Лигу Европы.

Вместе с тем для тренера римлян есть хорошая новость перед "Шахтером" – возобновил занятия в основной группе команды забивной нападающий Эдин Джеко, не игравший с 26 февраля из-за травмы.

В основном составе рослый босниец против "Шахтера", скорее всего, не появится, но высока вероятность его выхода на замену.

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Три года назад именно гол Джеко в матче "Рома" – "Шахтер" (1:0) оставил "горняков" за бортом четвертьфинала Лиги чемпионов. Дончан тогда возглавлял нынешний тренер римлян Паулу Фонсека.

Эдин Джеко / Фото: Getty Images

Напомним, "Шахтер" улетел в Рим без ведущего полузащитника. Тарас Степаненко продолжает восстанавливаться после травмы.

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