У "Ромы" проблемы перед "Шахтером", и Фонсека пока не может найти решение

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды в 24 туре чемпионата Италии с "Миланом" (1:2) и рассказал о проблемах "волков". А уже на следующей неделе римлянам предстоит сыграть против донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы. При этом тренер "Ромы" опасается приезда в Киев.

"Рома" – "Милан" / Фото: Reuters

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"Начали матч ужасно, много ошибались в первые 20 минут. Так нельзя играть с "Миланом". Позже игра выровнялась, мы создали множество опасных моментов. Но "Рома" пассивно действовала в защите. Первая половина матча была реальной проблемой. Мы слишком легко отдавали мяч сопернику. Речь идет не об индивидуальных ошибках, а о построении игры команды. В ней не было единства. Сложно понять, почему нам так сложно играть с большими клубами. Дело всегда в деталях. Мы не можем отрицать, что у нас есть проблемы", — цитирует Фонсеку Football Italia

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Отметим, первый матч "Рома" – "Шахтер" состоится 11 марта в Италии, а ответный поединок пройдет 18 марта в Киеве.

Ранее тренер "Шахтера" отреагировал на жеребьевку Лиги Европы.

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