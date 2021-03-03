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У Роналду новый голевой рекорд! Обзор матча "Ювентус" – "Специя"

3 марта, 07:36

Олег Люлька

Смотрите, как туринцы забили три "сухих" гола в ворота середняка чемпионата Италии

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Ювентус" разгромил дома середняка "Специю" 3:0. У туринцев забили Мората, Кьеза и Роналду, бильярдным ударом левой реализовавший выход один на один.

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"Специя" могла отквитать один мяч, но пенальти болгарина Галабинова на 96-й минуте парировал Щесны.

ОБЗОР МАТЧА "ЮВЕНТУС" – "СПЕЦИЯ" 3:0

Забитый в матче с "Специей" мяч позволил Роналду установить рекорд. Криштиану стал первым футболистом, который отгрузил соперникам не менее 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в ТОП-5 европейский лиг, сообщает Opta.

Роналду / Фото: Reuters

"Ювентус" – "Специя" – 3:0
Голы: Мората, 62, Кьеза, 71, Роналду, 89
Нереализованный пенальти: Галабинов, 90+6 ("Специя", сейв вратаря)
"Ювентус": Щесны – Данило, Алекс Сандро, Демирал, Фработта (Бернардески, 61) – Бентанкур, Маккенни (Мората, 61), Кулусевски (Ди Пардо, 88), Рабьо, Кьеза (Рэмзи, 72) – Роналду

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После этой победы "Ювентус" занимает третье место в чемпионате Италии, отставая на три очка от "Милана" и на семь – от "Интера".

Серия А. ТОП-10

Смотрите, как "Ювентус" ранее проиграл в ЛЧ "Порту"

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Источник: Сегодня|Спорт

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