У Роналду проблемы после романтического свидания: полиция открыла расследование

Итальянская полиция таки открыла расследование в отношении нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португальского футболиста обвиняют в нарушении правил изоляции во время карантина.

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В связи с карантинными ограничениями путешествие по регионам Италии запрещено до 15 февраля, кроме случаев, когда это связано с работой, состоянием здоровья или крайней необходимостью.

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Однако на прошлой неделе Роналду сбежал вместе со своей невестой Джорджиной Родригес в отель в Альпах, где парочка отмечала день рождения девушки. Там они катались на снегоходе, а вечером устроили романтическое свидание возле джакузи под открытым небом. Влюбленные так увлеклись, что после жаркого поцелуя Роналду пришлось остывал в снегу.

Впрочем, утверждается, что итальянские власти не смогут наказать Роналду штрафом в 400 евро за несанкционированное передвижение, так как штрафы должны быть вручены на месте. Примечательно, что, когда полицейские приехали осмотреть отель, где отдыхал футболист со своей невестой, он был уже закрыт, сообщает The Sun.

Роналду, Джорджина Родригес и дети: