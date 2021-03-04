У сборной Украины новый тренер! Он – чемпион России

Вадим Шахрайчук будет работать с национальной сборной по хоккею

Вадим Шахрайчук избран главным тренером мужской сборной Украины по хоккею. Константин Симчук стал его помощником. Такое решение было принято на заседании Совета Федерации хоккея Украины.

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"Мы с Вадимом – единомышленники, работали вместе и до этого. Надеюсь, что у нас получится достичь результата, к которому мы стремимся", – подчеркнул Константин.

Шахрайчук же отметил, что впереди немало работы: "Чтобы вернуться в 16-ку лучших команд мира, необходимо выполнить большой объем работы, выстроить систему заново. Для этого нам надо пройти через ряд шагов, а именно – создание четкого процесса отбора и подготовки игроков в национальную команду, обдуманная натурализация, регулярные семинары для тренерского штаба, повышение уровня национального чемпионата за счет уменьшения в нем количества легионеров, а также создание профильных комитетов в ФХУ. Верю, что это поможет нам на пути к достижению высоких целей".

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Напомним, что оба тренера имели насыщенную игровую карьеру. Шахрайчук выступал на позиции центрального нападающего, а Симчук – вратаря. Они представляли сборную Украины на международной арене. В частности, на Олимпийских играх в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, неоднократно защищали цвета нашего флага на мировых первенствах в элитном дивизионе.

Большую часть карьеры Шахрайчук провел в Украине и России, а также успел поиграть в Германии и Словакии. Он становился чемпионом России (2002, 2005), а также серебряным призером чемпионатов Германии (1999), России (2001) и Украины (2013). Кроме того, выигрывал Кубок чемпионов-2006 с московским "Динамо".

За сборную Украины он провел 83 матча (35 голов, 59 передач) .

Напоследок отметим, что сейчас Симчук является директором ДЮСШ "Сокол", а Шахрайчук возглавляет румынский хоккейный клуб "Дунэря" Галац.

Напомним, что сборная Украины выступает в группе В первого дивизиона. Наши соперники – Литва, Польша, Япония, Эстония и Сербия. Мировое первенство 2021 отменили из-за пандемии.