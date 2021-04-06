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УАФ возбудила дело против 26 футболистов-сепаратистов: полный список

6 апреля, 14:48

Олег Люлька

Они играли за сборные так называемых "ДНР" и "ЛНР" на турнире в Сухуми

По заявлению Комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола и Службы безопасности Украины, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ открыл производство относительно возможного нанесения ущерба имиджу украинского футбола 26 игроками.

Об этом сообщает сайт УАФ.

В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности СБУ получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 на стадионе "Динамо" в г.. Сухуми, Грузия.

Согласно действующей процедуре КДК УАФ предлагает до 8 апреля предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутом матче следующим лицам:

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Кроме того, СБУ было установлено, что в течение 8-12 декабря 2020 года в. Сухуми, Грузия, в турнире "Лига братских народов-2020" участвовала команда "Восток-уголь" так называемой "ЛНР". КДК УАФ предлагает до 8 апреля предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутых матчах следующим лицам:

УАФ / Фото: Киевфото

Ранее мы писали, что футболист с "чемпионата ЛНР" обосновался в Киеве. С Алексеем Лобовым заключила контракт "Оболонь". "Я никогда не поддерживал и не прославлял" ДНР "и" ЛНР ". У меня была одна цель – играть в футбол. Я не получал паспорт РФ или любых псевдореспублик, а являюсь гражданином Украины, который при первой возможности приехал на подконтрольную часть ", – говорил Алексей.

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Источники: УАФ , Киевфото

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