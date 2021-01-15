Уайлдер удивится, когда будет драться с Усиком: где встретятся супертяжи

Бывший тренер украинского боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Али Башир считает, что крымчанин мог бы создать много проблем американцу Деонтею Уайлдеру, если бы они провели поединок в новом весе – бриджервейте. Категория выступит своеобразным мостом между первым тяжелым весом и супертяжелым дивизионом.

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В свое время Кличко нокаутировал Уайлдера / Фото: AFP

"Уайлдер способен стать чемпионом мира в бриджервейте. Но его главными конкурентами могут быть Александр Усик и Майкл Хантер. Ему пришлось бы хорошо потрудиться с любым из этих парней. Усик и Хантер – превосходные боксеры. Они знают, с чем выходят на боксерский ринг. Они создали бы Уайлдеру много проблем", – сказал Али Башир BWTM SPORTS & GAMING.

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Также Али Башир считает, что Уайлдер может удивиться, когда будет драться с Усиком: "Да, Александра задевал ударами Чисора, но бриджервейт – это совершенно другая история. Впрочем, Усику точно надо улучшить защиту".

Ранее Али Башир честно рассказал, почему перестал работать с украинским боксером.

Напомним, что Башир тренировал Усика с начала профессиональной карьеры и до завоевания первого чемпионского титула в крузервейте. А после первой защиты украинец по непонятным причинам отказался от услуг знаменитого американца.

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