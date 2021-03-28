Это было больно! Уайт нокаутировал Поветкина

В Гибралтаре был крутой бокс. Диллиан Уайт нокаутировал Александра Поветкина! И взял реванш за прошлогоднее поражение.

Уайт резво начал бой и сразу потряс соперника. Удар в голову отбросил на канаты Поветкина, но Диллиан не бросился добивать и россиянин успел восстановиться. В последующих раундах ситуация на ринге не менялась. Уайт точно попадал, а Поветкин мужественно держал удар. Но вечно это не могло продолжаться. В четвертом раунде Диллиан серией ударов сбил с ног Русского Витязя. Тот сумел подняться, но рефери остановил избиение. Победа нокаутом Диллиана Уайта.

Реклама Надо сказать, что на кону поединка стоял "бриллиантовый" пояс по версии WBC. А значит, Уайт может встретиться с победителем поединка Фьюри – Джошуа. Хотя он согласился еще раз встретиться с Поветкиным. На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (25 нокаутом) и потерпел 3 поражения, еще один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.

Напомним, что в августе 2020 года в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC. Тогда боксеры договорились о реванше. Изначально второй поединок был назначен на 21 ноября, но затем перенесен из-за того, российский боксер был госпитализирован с температурой в одну из московских клиник. После чего у него диагностировали коронавирус. Хотя Уайт уверен, что Поветкин симулировал коронавирус.