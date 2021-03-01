Убийца из России мечтает умереть, как гладиатор

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев рассказал о своей мечте. Она очень странная.

Читайте также: Антихристианский вид спорта! В России ополчились на бои без правил

"У меня такая мечта – умереть в клетке. Бои – это моя жизнь, это моя работа. С самого детства этим занимаюсь и, собственно, это мечта моя – умереть в клетке. Это словно гладиаторские бои: воин выходит и умирает. Что может быть еще лучше?", – заявил спортсмен в интервью "СЭ".

34-летний Мирзаев в смешанных единоборствах провел 21 бой – 18 побед и 3 поражения.

Мирзаев – убийца

Напомним, что ночью 13 августа 2011 года около ночного клуба "Гараж" Расул Мирзаев после словесной перепалки нанес короткий удар в скулу 19-летнему Ивану Агафонову. При падении Иван ударился затылком об асфальт, потерял сознание, но вскоре очнулся. Друзья доставили пострадавшего в больницу. После осмотра врачи поставили диагноз: отек мозга и последующий отек легких. Вскоре Иван впал в кому. В ночь на 18 августа он умер, не приходя в сознание.

Реклама

27 ноября 2012 года суд приговорил Мирзаева к 2 годам ограничения свободы и освободил его в зале суда, поскольку один день лишения свободы в следственном изоляторе приравнивается к двум дням ограничения свободы. Таким образом, на момент вынесения приговора Мирзаев полностью отбыл назначенное судом наказание, и сверх того провел три месяца под стражей, за что ему были принесены извинения.

Напомним, стала известна причина поражения Пауло Косты в бою за звание чемпиона UFC. Бразилец проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье. А потом признался, что выпил перед поединком бутылку вина.

Ранее мы писали, что украинский боец-сепаратист Никита Крылов проиграл россиянину Магомеду Анкалаеву на турнире UFC FIGHT NIGHT 186. Все судьи отдали предпочтение российскому бойцу.