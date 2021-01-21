Убийственная блондинка: с таким тренером вы не захотите покидать корт

Паулина Бланко быстро набирает популярность не только в Чили, но и за пределами страны

Роль тренера в подготовке спортсмена трудно переоценить. И у каждого свои секреты, как подстегивать атлетов усердно работать. Но соблазнительная чилийка Паулина Бланко сделала себе в сети такую рекламу, что пыл ее учеников скорее приходится охлаждать. Сексуальные фото в Instagram быстро раскрутили теннисную академию, в которой она работает.

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Паулина не сделала успешную теннисную карьеру, зато получила навыки, необходимые для работы тренером. А затем получила образование в университете, став специалистом по связям с общественностью.

В последнее время 26-летняя Паулина присоединилась к известному в прошлом теннисисту и тренеру Орасио де ла Пеньи в его новом клубе. 4 урока от Бланко стоят порядка 2 350 в переводе на гривны.

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Важным аспектом в карьере Бланко является ее Instagram: "Для меня открылся великий мир. Там я продвигаю спортивную одежду, пищевые добавки, оборудование, продукты различных видов, товары для дома и красоты".

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