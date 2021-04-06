Убойная тренировка с унитазом! Красотка-чемпионка поразила новаторской идеей

Линдси Вонн показала, как нужно приседать и повеселила своих поклонников

Американская горнолыжница Линдси Вонн тренируется в поте лица ради идеальной фигуры. А классические приседания для чистоты исполнения олимпийская чемпионка делает с... унитазом.

Читайте также: Сексуальная горнолыжница стала новым супергероем Марвел: костюмчик сидит отлично

"Прогресс никогда не останавливается!", – подписала видео своей изнуряющей тренировки в Instagram Вонн

Некоторые поклонники спортсменки пришли в недоумение, зачем же в зале унитаз: "Я никогда за 40 лет не видел унитаза под стойкой для приседаний в спортзале... НИКОГДА!" Другие были в восторге: "Это так забавно видеть... Она она чертовски потрясающая!"

Ранее мы писали, что сексуальная горнолыжница работает такси на одном из курортов США. Титулованная Линдси Вонн испытала на прочность свои колени.

Линдси Вонн / Фото: Instagram

Напомним, что Вонн завершила карьеру два года назад, когда ей было 34. Олимпийская чемпионка, обладательница Кубка мира, на тот момент рекордсменка по победам в КМ среди женщин (82), обладательница эффектной внешности и завидных спонсорских контрактов сердцем еще рвалась на склоны, но ее тело сказало: "Хватит".

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram