Убойный нокаут бойца "в возрасте", после которого в ринг срочно вызвали врачей

Поединок завершился уже в первом раунде, толком и не начавшись

Накануне в Майами в главном событии шоу в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг) венесуэльский ветеран Исмаэль Барросо (23-3-2, 21 КО) победил более возрастного аргентинца Нестора Паниагуа (26-11-2, 17 КО). Но тут интересна не сама победа, а тяжелейший нокаут, в который был отправлен Паниагуа. Ранее в Пакистане боксер умер после нокаута во время боя.

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В США Барросо ухитрился вырубить соперника уже в стартовом раунде. Венесуэлец провел затяжную комбинацию, а когда Нестор открылся, пытаясь уйти от атаки, нанес решающий удар. 41-летний Паниагуа рухнул как подкошенный и долго вообще не двигался. Из-за чего рефери в ринге позвал на помощь медиков, чтобы избежать еще одного смертельного исхода.

Мы также рассказывали, что российский боксер уничтожил соперника из Венесуэлы. Уже в первом раунде Силягин, пропустивший перед этим удар в голову, разозлился и обрушил на соперника целую серию ударов, в результате чего Гарсия оказался на канвасе без чувств.

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