Удар по Суперлиге! Боссы мирового футбола выступили с жестким заявлением

Международная федерация футбола, УЕФА и еще пять конфедераций выступили с официальным заявлением по поводу возможного нового турнира в Европе – Суперлиги.

"В свете недавних разговоров о создании закрытой Суперлиги некоторыми европейскими клубами ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией. Как следствие, любой клуб или игрок, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией", – сообщает пресс-служба ФИФА.

Простыми словами, никто из участников Суперлиги не сможет играть на чемпионате мира, Европы и других континентов, а также в Лиге чемпионов, Кубке Либертадорес и прочих клубных соревнованиях.

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О создании Суперлиги уже давно говорят гранды континентального футбола. Им надоело в Лиге чемпионов встречаться со слабыми соперниками. Такие поединки не приносят дохода.

В Суперлиге планируется до 18 участников из топовых чемпионатов. За основу может быть взята система НХЛ, НБА – регулярный чемпионат плюс плей-офф. Это позволит каждому клубу сыграть минимум по три десятка матчей. И каждый из них будет мегаинтересным.

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