Болельщикам разрешат посещать матчи Евро-2020

Есть четыре варианта заполняемости стадионов во время чемпионата

На днях босс "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге намекнул, что Евро-2020 пройдет в одной стране, однако УЕФА не собирается менять формат футбольного чемпионата. Союз, как и раньше, нацелен на проведение турнира в 12 городах, сообщает The Independent.

Евро-2020 / Фото: Reuters

По данным источника, УЕФА поддерживает контакты с 12 нынешними городами-организаторами, которые заявили о своей готовности принять турнир. Планы федераций на случай чрезвычайных ситуаций предусматривают четыре основных варианта заполняемости стадионов: полные стадионы, 75% от вместимости, 50% или 25%.

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Напомним, что Евро-2020 перенесли на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом УЕФА решил не менять название турнира. Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдет в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

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Ожидается, что УЕФА примет окончательное решение о судьбе турнира в марте.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня в Амстердаме матчем с Нидерландами. Еще два поединка группового этапа команда Андрея Шевченко проведет в Бухаресте – 17 июня с Северной Македонией и 21 июня – с Австрией.

На днях сборная Украины назвала соперников перед чемпионатом Европы. Подопечные Андрея Шевченко сыграют три товарищеских поединка.

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