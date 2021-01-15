Уэйн Руни получил первую полноценную тренерскую должность

Аутсайдер Чемпионшипа (вторая лига Англии) "Дерби Каунти" назначил Уэйна Руни полноценным главным тренером команды. Напомним, Руни возглавил команду в ноябре с приставкой исполняющий обязанности. Под его руководством "бараны" провели девять матчей, выиграв три и четырежды сыграли вничью, сообщает BBC.

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Соглашение "Дерби Каунти" с Руни будет действовать до лета 2023 года. Отметим, что знаменитый нападающий с ноября не появлялся на поле, а после утверждения в качестве главного наставника официально объявил о завершении карьеры.

Отметим, что после 23 туров "Дерби Каунти" занимает третье место с конца турнирной таблицы, но имеет матч в запасе.

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Ранее мы рассказывали, что Руни обзавелся личным трактором. Уэйн почти два года боролся с властями, чтобы получить разрешение. Соседи звезды были против. Но в итоге добро от чиновников было получено.

Смотрите, как Руни забивал за "Эвертон":