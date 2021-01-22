UFC 257: возвращение легенды. Прогноз на бой Макгрегор – Пуарье

В ночь на 24 января в рамках серии боев UFC 257 состоится возвращение в октагон легендарного Конора Макгрегора. Амбассадор Parimatch встретится с Дастином Пуарье, которого уже побеждал в 2014 году. Тогда ирландец выиграл нокаутом уже в первом раунде, для этого ему понадобилось менее двух минут. Шансы Макгрегора на победу и сейчас отличные – 70% по оценкам аналитиков Parimatch.

Конор накануне поединка вспомнил свой предыдущий бой с Дастином и сказал, что с тех пор многое изменилось. Ирландец отметил, что такого буйного трештока уже нет и встретятся в октагоне двое взрослых мужчин. Более того, Макгрегор высказал уважение к Пуарье за его деятельность, связанную с благотворительностью.

Эта схватка не будет титульной, но победитель поединка получит возможность выиграть титул чемпиона в легком весе уже в следующем бою. Напомним, что в прошлый раз бойцы встречались в рамках полулегкой весовой категории.

С годами Пуарье лишь прибавил и стал еще более серьезным соперником для Макгрегора. Он, как и Конор, предпочитает драться в стойке. Впрочем, один из спарринг-партнеров американца заявил, что в последнее время Дастин много времени стал уделять борьбе и после серии ударов иногда пытается перевести противника в партер. Вот только хватит ли этих навыков, чтобы удивить Макгрегора? Поэтому, скорее всего, нас ждет противостояние двух ярких левшей в стойке.

Пуарье волевой боец, выносливый, но много пропускает. В бою с Макгрегором это может стать очень серьезной проблемой. А вот если удастся дотянуть Конора до поздних раундов, то тогда у Дастина может появиться неплохое преимущество. Там он обычно выглядит гораздо свежее Макгрегора, у которого вновь был длительный простой в карьере.

Впрочем, Макгрегор, без сомнения остается главным претендентом на победу. Он, скорее всего, испортит праздник Пуарье, у которого день рождения было 19 января. При этом не стоит сомневаться, что нас ждет действительно яркое шоу.