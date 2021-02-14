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UFC 258: чемпион едва не проиграл на первых секундах, но встал и победил нокаутом

14 февраля, 08:33

Александр Трикиша

Камару Усман и Гилберт Бернс выдали зрелищный поединок

В главном поединке UFC 258 действующий чемпион в полусреднем весе Камару Усман успешно защитил титул в поединке против Гилберта Бернса. В самом начале поединка Бернс был близок к сенсационной победе, когда мощным ударом едва не отправил Усмана в нокаут.

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Однако чемпион сумел не только быстро подняться на ноги, но и дать отпор. А в третьем раунде уже сам Камару сначала точным ударом отправил соперника на канвас, а затем набросился добивать. После серии жестоких ударов рефери остановил бой – победа Усмана техническим нокаутом.

Усман одержал 18-ю победу в MMA при всего одном поражении, которое случилось еще во втором его бою в профи. Барнс потерпел четвертое поражение и первое – с июля 2018 года. Также на его счету 19 побед. После объявления победителя Бернс даже не смог сдержать слезы.

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Источник: Сегодня|Спорт

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