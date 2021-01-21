Угомоните Ломаченко! Боксер убеждает себя, что победил Лопеса

Василий Ломаченко никак не может успокоиться после потери чемпионских поясов. Прошлой осенью Ломаченко по очкам проиграл Теофимо Лопесу. Но продолжает сам себя убеждать, что выиграл тот бой.

На этот раз Василий в Instagram выложил видео, в котором нарезки его ударов по Лопесу. Без тени сомнения украинский боксер высмеял Лопеса за его звание боец года. "Искусство превосходства (Королевский выход)", – подписал ролик Ломаченко.

Прав ли Ломаченко?

Смотрим решение судей. Оно единогласно: 116:112, 119:109 и 117:111 в пользу Лопеса.

Обращаемся к статистике ударов. Лопес выбросил 653 удара, из которых цели достигли 183. Ломаченко бил вдвое меньше (321) и попал по сопернику 141 раз.

Украинец значительно был лучше по джебам (63 против 35 точных), но вот по силовым ударам значительно уступил – 78 против 148.

Слово эксперту

Глава Федерации профессионального бокса Украины Михаил Завьялов:

"Бой был ровный, но если бы я судил, то победу бы отдал американцу. Первые раунды – это не Вася был. Очень неуверенный, совершенно зажатый. Ни красоты, ничего".

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Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко