УХЛ: "Донбасс" выиграл первый матч года, у "Кременчука" шесть побед подряд

Сегодня в рамках 23 тура регулярного чемпионата УХЛ состоялся первый поединок в 2021 году – "Донбасс" принимал "Краматорск".

Весь первый период команды больше вкатывались в игру и присматривались к противнику – атаки хоть и были, но броски не так часто доходили до Короваева и Трифонова. Несмотря на это, команды играли в открытый хоккей, но забросить за первые 20 минут встречи им так и не удалось.

Открыть счет заброшенным шайбам первыми смогли дончане – на 28 секунде периода Монс прошил Короваева. Но "Краматорск" не опустил руки, собрался с силами и спустя 13 минут сравнял счет – Гринь после серии рикошетов хорошо сыграл на добивании и отправил шайбу в девятку ворот Трифонова. На перерыв команды снова ушли при равном счете – 1:1.

При абсолютно равной игре команды провели первые 10 минут третьего периода, а потом дончанам удалось "дожать" своего противника и заставить "Краматорск" посыпаться. За три с половиной минуты "Донбасс" трижды пробил Короваева и обеспечил себе победу в этом матче.

"Донбасс" – "Краматорск" – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 Монс (Туркин, Казаковцев), 20:28; 1:1 Гринь (Таран, Золотухин), 33:25; 2:1 Лялька (Буценко), 51:20; 3:1 Лялька (Разумов, Буценко), 52:35; 4:1 – Монс (Туркин, Казаковцев) – 54:30.

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А вечером в Кременчуге состоялся центральный матч 23-го тура, в котором "Кременчук" на своей площадке принимал киевский "Сокол".

Первый период прошел в упорной борьбе, с минимальным количеством голевых моментов и бросков в створ ворот. Команды старались хорошо сыграть в обороне, а впереди рассчитывали на быстрые контратаки и индивидуальное мастерство своих нападающих.

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Лучше всех, как оказалось, с этой задачей справились гости. На 4 минуте киевляне реализовали большинство и повели в счете. Точным броском с передачи Олендаренко отметился Рубан.

Хозяева пытались реализовать те поодинокие моменты, которые возникали возле ворот Кубрицкого. Но с бросками Денискина и Серанова кипер киевлян справился блестяще. На перерыв команды уходили в раздевалки при минимальном счете в пользу гостей (1:0).

Второй период не отличался от предыдущего количеством опасных моментов. На этот раз со своими минимальными шансами возле ворот соперника лучше справились "горожане". С опасными бросками Орлова и Григоряна Кубрицкий справился, а вот Бабрусев и Денискин дважды огорчили кипера киевлян.

В третьей двадцатиминутке все решилось за одиннадцать секунд до конца основного времени. При равной игре больше удачи оказалось в руках хоккеистов "Сокола", которые смогли реализовать второе большинство в матче.

В овертайме единственный стопроцентный момент у команд не реализовал капитан гостей Морозов. После его броска с упора Давлетшин вытянул "мертвую" шайбу.

В серии послематчевых буллитов точнее оказались хозяева. "Кременчук" добыл шестую победу подряд.

"Кременчук" – "Сокол" – 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Рубан (Олендаренко – Голубич), 03:01; 1:1 – Бабрусев (Ворона – Савченко), 29:25; 2:1 – Денискин (Бабрусев), 36:48; 2:2 – Смирнов (Рубан – Михнов), 59:49.



