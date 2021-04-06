УХЛ представила уникальные награды – там сплав из автомобилестроении

Чемпионат Украины по хоккею уже на финишной прямой. Сейчас в УХЛ в разгаре полуфинальные серии, где Донбасс и Сокол ведут в противостоянии с Днепром и Кременчуком со счетом 3:0. И пока команды разыгрывают билеты в финал соревнований, УХЛ презентовала награды сезона 2020/21.

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Основная часть медали изготовлена из цинк-алюминиевого сплава, используемого в автомобилестроении, с гальваническим покрытием. Этот материал хорошо противостоит коррозии и практически не подвержен старению.

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В центре наград использовался дополнительный материал – специальное стекло, на котором изображен логотип Лиги. Диаметр медалей составляет 80 миллиметров, а вес – 103 грамма, говорится в сообщении УХЛ.