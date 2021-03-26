"Уходи в порно после таких поз"! Горячая красотка ММА поразила откровенными фото

Валери Лореда уже одержала три победы в трех поединках подряд

Одна из самых популярных спортсменок MMA, американка парагвайского происхождения Валери Лореда, сразила фоловеров наповал своей новой "токсичной" фотосессией в Instagram. Ранее красотка из ММА выставила напоказ аппетитные формы во Флориде.

Пышнотелый боец промоушена Bellator выложила провокационную фотосессию в прозрачных облегающих лосинах и малюсеньком топе.

Поклонники Валери были просто в восторге: "Я официально упал после такого зрелища". Хотя также предложили ей стать порнозвездой после таких поз, а один фанат спросил, как ему оставить чаевые.

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Напомним, что 22-летняя Лореда дебютировала в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Последний поединок она провела 7 августа, победив американку Тару Графф техническим нокаутом во втором раунде. Всего на ее счету три победы в трех боях в MMA.

Интересно, что после последней победы фото знойной красотки из Bellator лайкнул украинский центровой НБА Алексей Лэнь.

Добавим, что ранее Валери Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании. В 2014 году завоевала серебряную награду открытого чемпионата Германии, в 2017 году – "серебро" открытого чемпионата Колумбии. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.

Напомним, что после своей последней победы нокаутом над Тарой Графф Валери Лореда прямо в клетке исполнила соблазнительный танец.

Валери Лореда Видео: https://www.instagram.com/valerieloureda/