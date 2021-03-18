Украина борется за олимпийские путевки: кто участвует и где смотреть

В четверг, 18 марта в Будапеште стартует олимпийский квалификационный турнир по борьбе. В нем примет участие 280 спортсменов из 35 стран Европы. Почему он важный попробуем разобраться.

Что за турнир?

Квалификационный европейский турнир станет третьим по счету из серии отборочных соревнований на Олимпиаду. Двое лучших борцов в каждой весовой категории получат право на участие в Играх в Токио-2020.

Напомним, что борцы, которые финишировали в первой шестерке на чемпионате мира-2019 в Нур-Султане (Казахстан) и в топ-2 на панамериканском олимпийском квалификационном турнире, уже заработали свои путевки на Игры.

Как там наши?

От Украины место на Олимпиаде себе уже гарантировали – Ленур Темиров, Жан Беленюк, Александр Хоцяновский, Оксана Ливач и Алла Черкасова.

Еще 13 борцов имеют шансы взять путевки в Будапеште. Сборная Украины на лицензионный турнир поехала в таком составе.

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Мужчины. Вольная борьба

57 кг – Андрей Яценко

– Андрей Яценко 65 кг – Василий Шуптар

– Василий Шуптар 74 кг – Денис Павлов

– Денис Павлов 86 кг – Мухамед Алиев

– Мухамед Алиев 97 кг – Магамед Закариев

Мужчины. Греко-римская борьба

67 кг – Артур Политаев

– Артур Политаев 77 кг – Ярослав Фильчаков

– Ярослав Фильчаков 97 кг – Александр Шишман

– Александр Шишман 130 кг – Николай Кучмий

Женщины

53 кг – Мария Винник

– Мария Винник 57 кг – Алина Грушина

– Алина Грушина 62 кг – Ирина Коляденко

– Ирина Коляденко 76 кг – Алла Белинская

Где смотреть?

Все самые интересные схватки турнира покажет телеканал XSPORT. Расписание трансляций:

19 марта – 13:50

– 13:50 20 марта – 01:00

– 01:00 21 марта – 00:10

Кроме того, в прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на портале XSPORT.ua, а также на официальном ютуб-канале XSPORT.