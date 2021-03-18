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Украина борется за олимпийские путевки: кто участвует и где смотреть

18 марта, 14:29

Любомир Луканюк

13 наших спортсменов поехало на квалификационный турнир

В четверг, 18 марта в Будапеште стартует олимпийский квалификационный турнир по борьбе. В нем примет участие 280 спортсменов из 35 стран Европы. Почему он важный попробуем разобраться.

Что за турнир?

Квалификационный европейский турнир станет третьим по счету из серии отборочных соревнований на Олимпиаду. Двое лучших борцов в каждой весовой категории получат право на участие в Играх в Токио-2020.

Напомним, что борцы, которые финишировали в первой шестерке на чемпионате мира-2019 в Нур-Султане (Казахстан) и в топ-2 на панамериканском олимпийском квалификационном турнире, уже заработали свои путевки на Игры.

Как там наши?

От Украины место на Олимпиаде себе уже гарантировали – Ленур Темиров, Жан Беленюк, Александр Хоцяновский, Оксана Ливач и Алла Черкасова.

Еще 13 борцов имеют шансы взять путевки в Будапеште. Сборная Украины на лицензионный турнир поехала в таком составе.

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Мужчины. Вольная борьба

Мужчины. Греко-римская борьба

Женщины

Где смотреть?

Все самые интересные схватки турнира покажет телеканал XSPORT. Расписание трансляций:

Кроме того, в прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на портале XSPORT.ua, а также на официальном ютуб-канале XSPORT.

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