Украина дальше без Европы! "Динамо" ни разу не забило "Вильярреалу"

Вслед за "Шахтером", который уступил "Роме", с Лигой Европы попрощалось и киевское "Динамо". В 1/8 финала подопечные Мирчи Луческу споткнулись об "Вильярреал", дважды проиграв испанской команде 0:2. Сегодня окончательно убил интригу в этом поединке быстрый гол хозяев.

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Киевляне пропустили уже на 13-й минуте встречи. Чуквезе навесил во вратарскую, куда вбежал Морено и головой отправил мяч в сетку мимо Бущана.

А в середине второго тайма "Динамо" ошиблось у своей штрафной, чем воспользовался "Вильярреал". Миколенко под давлением соперника отдал неточную передачу, мяч оказался у игрока испанской команды, который отпасовал на Морено, и Жерар без особого труда сделал дубль – 0:2.

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У "Динамо" атака не особо клеилась, а лучший момент был в начале второго тайма. Сидорчук прострелил на Супрягу, украинский форвард по мячу не попал, и Альбиоль едва не срезал мяч в свои ворота. Но на месте оказался вратарь "желтой субмарины".

Напомним, что этот сезон "Динамо" начинало в Лиге чемпионов, заняв в своей группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем" третье место. А в прошлом даже не вышло из группы Лиги Европы. Что касается "Вильярреала", то своего соперника по 1/4 финала ЛЕ испанцы узнают уже завтра во время жеребьевки.

Ранее мы вспоминали кровавый матч и как зажигалка сожгла "волков".

Смотрите, как "Динамо" и "Вильярреал" играли в Киеве