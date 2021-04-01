Украина до такого не опускалась: Испания написала название сборной Косово строчными буквами

Все о политическом скандале вокруг матча отборочного турнира чемпионата мира в Севилье

Матч отбора ЧМ-2022 между сборными Испании и Косово (3:1) в Севилье обернулся скандалом. Во время трансляции игры на испанском государственном канале TVE сокращенное название гостей было написано строчными буквами (kos). При этом название хозяев – стандартными прописными буквами (ESP).

В других трансляциях общеевропейского эфира название Косово было написано заглавными буквами (KOS).

Отметим, что Испания – одна из пяти стран Евросоюза, которые не признают независимость Косово, наряду со Словакией, Грецией, Кипром и Румынией.

Во время матча комментаторы испанского ТВ называли Косово "территорией" или "командой федерации футбола Косово". Также слово "территория" вместо "страна" по отношению к сопернику использовали и в федерации футбола Испании.

При этом гимн Косово перед матчем в Севилье все же прозвучал – в противном случае, по слухам, гостевая команда объявила бы бойкот квалификации к чемпионату мира.

Twitter сборной Косово в ответ на строчное написание своего названия заявил: "Испанское ТВ – это посмешище".

Также официальная страничка сборной Косово ретвитнула сообщение пользователя соцсетей из Каталонии следующего содержания: "Испания – страна, где убийство быков называют "Искусством", но не называют Косово футбольную команду европейского государства".

Кстати, перед матчем Испания – Косово возникла интересная ситуация на пресс-конференции. Испанский журналист попросил разрешения задать вопрос тренеру гостей, но их пресс-атташе попросил уточнить: "Вопрос тренеру какой команды?". Журналист долго настаивал, что хочет задать вопрос "просто тренеру", однако в итоге таки произнес: "Тренеру Косово", и лишь после этого ему было позволено свой вопрос задать.

Напомним, Украина дважды играла с Косово в отборе к ЧМ-2018 (2:0 в Шкодере и 3:0 в формально "домашнем" для нас Кракове). Тогда во время трансляции матчей на украинском ТВ название Косово указывалось заглавными буквами, хотя Украина и не признает Косово государством.

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