"Украина – это дом, где я был счастлив": но тренер "Рома" опасается приезда в Киев

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поделился эмоциями после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где ему предстоит сыграть против своего бывшего клуба – донецкого "Шахтера". Ранее мы рассказывали, что в "Роме" думают о "горняках" и жребии в Лиге Европы.

"Сыграть против бывшего клуба – это судьба. Будет очень трудно. Я хорошо знаю "Шахтер", хорошо знаю его игроков – это отличная команда. В этом году в Лиге чемпионов они дважды выиграли у "Реала", сыграли вничью с лидером серии А – "Интером". Буду очень рад вернуться в Украину. Это дом, где я был очень счастлив. Это были три года, которые я не забуду. Но сейчас я их соперник", – цитирует Фонсеку сайт "Ромы"

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Паулу Фонсека / Фото: AFP

"Мы должны будем провести хороший матч в Риме. Я знаю, что в Украине всегда сложно играть. В Киеве мы должны будем хорошо сыграть на Олимпийском. В обеих встречах нам придется выкладываться на 100%"

Ранее тренер "Шахтера" отреагировал на жеребьевку Лиги Европы.

Отметим, первый матч "Рома" – "Шахтер" состоится 11 марта в Италии, а ответный поединок пройдет 18 марта в Киеве.

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