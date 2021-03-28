Украина – Финляндия: где и во сколько смотреть первый домашний матч отбора на ЧМ-2022

Сегодня подопечные Андрея Шевченко проведут второй поединок в квалификационном турнире чемпионата мира. Мы уже начали онлайн Украина – Финляндия. К сожалению, встреча в столице пройдет без болельщиков на трибунах.

Зато ее можно посмотреть на телевидении и в интернете. Приятно, что прямая трансляция будет и на национальном телеканале "Украина" – так же, как и на профильном канале "Футбол 1". Телеэфир с арены запланирован на 21:35, а стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Перед этим на канале "Футбол 1" в 20:55 начнется специальный выпуск программы "Великий футбол". Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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Встречу покажут в повторе в понедельник: в 03:40 и 17:45 на канале "Футбол 2", в 10:45 – на "Футбол 1".

Напомним, уже в среду, 31 марта, "сине-желтые" проведут третий поединок на пути в Катар-2022 – также в Киеве против команды Казахстана.

Вспомним, как наши обыгрывали финнов в 2016 году в Одессе: