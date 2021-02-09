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Украина назвала состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону

9 февраля, 15:58

Андрей Фоменко

Главный старт сезона начнется в словенской Поклюке 10 февраля, наши сильнейшие – в деле

Завтра открывается мировой биатлонный форум в Словении. В программе дня значится всего одна гонка – смешанная эстафета, в которой от каждой страны побегут по два представителя каждого пола. Поскольку на следующий день на чемпионате предусмотрен выходной, то многие сборные выставляют сильнейшие составы. Не стали исключением и украинцы.

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Главный тренер "сине-желтых" Юрай Санитра отрядил на премьерную эстафету Артема Приму, Дмитрия Пидручного, Юлию Джиму и Елену Пидгрушную. Всего же в украинской сборной шестеро женщин и пятеро мужчин.

Новость о решение словацкого наставника сообщил сайт biathlon.com.ua.

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Начнется гонка в среду в 16:00 по киевскому времени. Узнавайте расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону. Всего в Поклюке разыграют 12 комплектов медалей в течение 12 дней.

Напомним, на трех последних турнирах украинки брали медали в женской эстафете, а Пидручный становился чемпионом в гонке преследования в 2019 году.

Смотрите неудачное падение Дмитрия Пидручного на ЧМ-2020 в Италии:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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