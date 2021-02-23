Главный тренер "Львова" Виталий Шумский обрушился с новой словесной атакой на судей. Он заявил, что арбитры, которые во время матчей УПЛ общаются на русском, не воспринимают Украину как свое родное государство.

Напомним, во время недавнего матча с "Колосом" во Львове Шумский спросил у резервного арбитра киевлянина Николая Кривоносова: "Почему вы разговариваете со мной на русском?" И увидел перед собой "горчичник" от главного рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого.

"Почему за столько лет судьям нельзя было овладеть государственным языком? Значит, они не хотели. Значит, украинский язык – не их родной. Да и сама Украина – не их родное государство, наверное. Я могу говорить по-русски так же, как на украинском. Дома могу говорить, как хочу. Но в публичных местах такого не может быть".

"Футбол – это публичное место? Телевидение на матче есть, микрофоны, все все слышат", – цитирует Виталия Шумского "Футбол 24".

Виталий Шумский. Желтая карточка / Фото: Канал Футбол

"В нашей команде много иностранцев, но я общаюсь с ними на украинском языке, есть переводчик. Считаю, что так должно быть. Есть много бразильцев, игроки из Люксембурга, Франции. Спросите у них, если приехать туда – нужно учить их язык или нет".

"Это – национализм. Национализм – хорошее слово. Это значит, что ты любишь свое государство. Это в Советском Союзе национализм приравнивали к фашистам. На самом деле это два совершенно разных лагеря. Националисты борются за свое государство и любят его", – говорит Шумский.

Шумский и Кривоносов / Фото: Канал Футбол

"Есть правила футбола. За язык там не дают желтых или красных карточек. При этом мы же в Украине. Есть закон 16 января: в публичных местах разговаривать на государственном языке. И когда тебе за государственный язык начинают давать желтые карточки, я этого не могу понять. Конечно, в тот момент я почувствовав себя дискриминированным по языковому признаку. Не только я, но и мои помощники. Думаю, если бы это услышали люди на трибунах, чувствовали себя так же. К тому же, это был День памяти Героев Небесной Сотни. Понимаете?"

Шумский и Кривоносов

Ранее мы писали, что, по словам арбитров, Шумский получил желтую карточку не за украинский язык, а за системные замечания в грубой форме в адрес судей и публичные претензии в течение игры.

При этом, по данным СМИ, рефери Кривоносов планирует подать в суд на Шумского за клевету.