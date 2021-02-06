Украина усмирила горячих финских девушек в последнем матче отбора на Евро

Команда Радуловича финишировала второй в своей группе

Женская сборная Украины по баскетболу завершила отбор на чемпионат Европы 2021 года победой над Финляндией – 91:75. Поединок прошел в "пузыре" в португальском Матозиньюше. А буквально в четверг Украина разнесла Португалию на щепки в отборе к Евробаскету, несмотря на поломку табло.

Сборная Украины / Фото: FIBA

Подопечные Срджана Радуловича еще в первой четверти организовали себе преимущество в 12 очков и в дальнейшем старались не подпускать близко финок. Самым результативным игроком матча в составе Украины стала Людмила Науменко – 24 очка и 9 подборов. У капитана Алины Ягуповой – 21 балл и 11 результативных передач.

Читайте также: От этих фото жарко становится в лютый мороз. Звезда баскетбола – в одежде и без

Реклама

В своей группе украинки заняли второе место следом за Бельгией, однако путевку на Евробаскет еще не получили. Из 9 команд, которые займут вторые места, на чемпионат в Испанию и Франции поедут только пять, и теперь судьба "сине-желтых" зависит от результатов матчей в других группах.

Тем временем мужская сборная Украины добыла путевку на Евробаскет-2022, вырвав победу у Австрии.

Вспомним, как украинки обыгрывали команду Португалии в Харькове