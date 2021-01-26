Украинцу на карантине запретили открывать окна, и теннисист страдает от головной боли

Украинский теннисист Сергей Стаховский мучается на карантине в Мельбурне. Ранее Стаховский пробился в основу Australian Open и сейчас проходит карантин накануне первого турнира "Большого шлема" в 2021 году. Однако условия в его номере оставляют желать лучшего.

Сергей Стаховский / Фото: Федерация тенниса Украины

"Самое сложное, что не открываются окна. У меня нет никакой коммуникации с живыми людьми. Да еще и комната на теневой стороне. Солнце я только вижу, но не чувствую. Организаторы стараются делать все для нашего комфорта. Приносят нам фрукты, поставили велотренажеры в комнаты, но все равно нет воздуха. Голова болит – двери и окна открывать нельзя", – цитирует Сергея Tribuna.com.

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В то же время Стаховский считает, что организаторы поступают правильно, так как подтвердился пятый случай коронавируса: "К счастью, не на моем самолете. У нас остался один. Но они все делают правильно, потому что Австралия – безковидная страна. Люди ходят на улицах без масок, разрешены рестораны. После карантина мы выйдем в свободную страну".

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