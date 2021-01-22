Украинцу не хватило 3 десятых до медали в биатлоне! Выиграл гонку скандальный россиянин

Скандальный российский биатлонист Александр Логинов неожиданно выиграл индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Италии. Накануне старта трассу в Антхольце накрыло плотным туманом, который многим смешал карты на стрельбе. Напомним, что вчера украинка Джима стала второй на Кубке мира в Италии.

Логинов, который в свое время отбывал дисквалификацию за допинг, на четырех огневых рубежах не допустил ни одного промаха. А после четвертой стрельбы сломал палку.

Однако это не помешало ему выиграть, поскольку никто из ближайших преследователей не прошел чисто, кроме украинца Антона Дудченко. Однако ему совсем чуть-чуть не хватило скорости – Дудченко всего 3 десятых секунды проиграл третьему месту француза Фийона Майе! Хотя и пятое место Антона, безусловно, огромный прорыв для украинца.

Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

Вторым стал норвежец Стурла Легрейд с двумя промахами, как и у Фийона Майе. Хотя в итоге проиграл Логинову меньше минуты за счет быстрого хода.

Читайте также: "Это был мой день": Джима рассказала о медали в Антхольце и показала награждение в маске

Неплохо выступил и Артем Прима, который с тремя кругами штрафа занял 23 место.

Ранее мы писали, что в Германии потребовали раскаяния от "не чужого Украине" россиянина, выигравшего ЧМ после допинга.