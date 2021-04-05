Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Украины не совсем удачно стартовала в отборе на ЧМ-2022, тем не менее, украинцы гарантированно попадут на чемпионат мира в Катаре. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что помогать обеспечивать порядок во время мундиаля местным стражам правопорядка будут украинские полицейские.

"В следующем году будет чемпионат мира по футболу в Государстве Катар. Мы подписали все документы, наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности на улицах Катара в течение чемпионата мира", – цитирует Зеленского Укринформ.

Напомним, после трех стартовых туров Украина набрала всего три очка, завершив все поединки с одинаковым счетом 1:1. Впереди нас располагается Франция (7 баллов), а за нами – Финляндия. У них два балла, но на один матч меньше.

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