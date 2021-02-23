Украинцы попрыгали с россиянином, предлагающим Усику и Ломаченко паспорта РФ

Сборная Украины по боксу провела тренировку с главой Международной ассоциации бокса (AIBA) россиянином Умаром Кремлевым перед стартом турнира "Странджа 2021" в Болгарии. Участвовали в мероприятии и другие сборные.
Кадрами совместной тренировки с Кремлевым, с которым наши боксеры прыгали и растягивались, "похвасталась" у себя в Facebook Федерация бокса Украины.
Отметим, что Умар Кремлев – бывший генеральный секретарь федерации бокса России, в декабре избранный на должность босса мирового бокса. Причем голосовала за россиянина и Украина.
"Украина голосовала за Кремлева? Это дно. Это говорит о том, что все покупается и продается", – негодовал тогда известный украинский боксер и тренер Вячеслав Сенченко
В свою очередь, в Федерации бокса Украины заявляли, что поддержали Кремлева, так как "поверили в его реальную программу развития".
Добавим, что летом 2015 года в аннексированном Крыму Кремлев как глава промоутерской компании "Патриот" принимал участие в организации титульного боя Каштанов – Валера.
Также Кремлев предлагал российское гражданство Усику и Ломаченко, таким образом "выражая им поддержку" после включения их в базу "Миротворца".
"В базу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот – предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков в Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов", – заявлял Кремлев.
Впрочем, в лагере Усика от предложения Кремлева отказались.
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