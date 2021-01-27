Украине засчитали поражение, а Данию хотят простить. В УЕФА двойные стандарты?

Неприятная ситуация сложилась вокруг матча отбора Евро-2022 по футзалу между сборными Украины и Дании. Поединок пришлось отменить из-за ужесточения правил карантина в Дании, из-за чего гостевая команда не смогла прилететь в Украину.
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Однако больше всего удивила позиция УЕФА, которой в интервью сайту УАФ поделился главный тренер Александр Косенко.
"Сегодня от УЕФА поступило предложение все-таки решить судьбу матча с Данией на площадке и пока не засчитывать им поражение. Сейчас мы рассматриваем варианты того, как можно провести эту игру, но она уж точно не состоится в январе. Пока неизвестно, как все решится", – рассказал коуч.
А ведь недавно сборная Украины по футболу получила техническое поражение за несостоявшийся матч против Швейцарии в Лиге наций. При том, что наша команда была готова играть, матч отменил швейцарский врач. К слову, рассмотрение апелляции по делу о техническом поражении Украине состоится 16 февраля.
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