Версія українською
$ 27,83
32,7

Украинец Соболь забил гол-ракету в Бельгии: видео шедевра

3 апреля, 23:56

Олег Люлька

Вот почему не в сборной?

Ну вот почему таких голов в исполнении украинских футболистов мы не видели за национальную сборную страны в играх с Финляндией и Казахстаном?

Приехав из расположения сборной Украины в Брюгге, украинец Эдуард Соболь сотворил шедевр в поединке чемпионата Бельгии против Кортрейка. 25-летний футболист "смачно" приложился левой ногой по мячу и с 22 метров слету отправил его в дальний угол ворот. Браво!

"Не гол, а ракета!" – пишут в соцсетях фанаты Брюгге

Благодаря этому голу Брюгге обыграл Кортрейк 2:1, закрепив безоговорочное лидерство в бельгийской лиге.

Читайте также: Бельгийский клуб купил у Шахтера игрока сборной Украины Соболя

Эдуард Соболь / Фото: Twitter

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске Youtube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Новости на эту же тему:

Нет проблем! Тайсон в селе забил первый гол за новую команду Прошел от ворот до ворот, обыграл всех соперников – безумный гол в НХЛ Смеялись все: в День дурака в Сети вспомнили нелепый гол Динамо С углового в девятку! Игрок Лихтенштейна забил сумасшедший гол Исландии (видео)
гол чемпионат Бельгии Эдуард Соболь Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама