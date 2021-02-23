Версія українською
$ 27,93
33,89

Украинец Тимощук рекламирует в России носки: бывшая жена взорвалась жестким троллингом

23 февраля, 13:23

Олег Люлька

"Ты можешь выиграть все кубки, но тебя запоминают по носкам", – написала Надежда Навроцкая

Надежда Навроцкая издевательски потроллила своего бывшего мужа – экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука, который сейчас является ассистентом главного тренера российского "Зенита". Поводом стало то, что украинского футболиста питерский клуб выбрал лицом рекламной кампании: "Дари носки на 23 февраля".

Читайте также: "Это горе для каждой из сторон конфликта": Тимощук прокомментировал войну на Донбассе

"Вместо прохода в Кубке России (где питерцы проиграли тульскому "Арсеналу") ФК "Зенит" предлагает своим болельщикам в подарок на 23 февраля пару носков. Лицом рекламной кампании оказался Толик Тимощук. Раньше "Зенит" видел Толика в колготках, когда тот был помоложе, но сейчас он рекламное лицо носков"

"Ты можешь выиграть все кубки, но запоминают тебя по носкам", – написала Надежда Навроцкая у себя в Facebook

Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук / Фото: Facebook

Отметим, что Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая расстались в 2016 году. 10-летние девочки Ноа и Миа, рожденные в этом браке, сейчас живут с Надеждой в Германии.

При этом квартиры и деньги Тимощук и его экс-жена делили через суд.

Добавим, что в 2017 году на Донбассе погиб сводный брат экс-жены Тимощука. Максим Гринчишин был командиром зенитно-ракетного взвода.

Новости на эту же тему:

Луческу принял "Динамо", чтобы не умирать: откровения Ракицкого "Ракицкий – украинец и настоящий мужчина": "брат" вступился за футболиста "Зенита" "Это горе для каждой из сторон конфликта": Тимощук прокомментировал войну на Донбассе Ракицкий вернулся из Питера в Украину, чтобы играть в футбол в Киеве
носки Анатолий Тимощук Зенит Санкт-Петербург WAGs Надежда Навроцкая

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
В Украину придет "экстремальная" весна