Украинец ворвался в ТОП-3 самых метких стрелков мирового биатлона

Правда, с такими показателями Артем Тищенко еще не приблизился к медалям

Украинский биатлонист Артем Тищенко оказался одним из лучших стрелков на завершившемся на прошлых выходных Кубке мира. Ранее собиратель глобусов Йоханнес Бе стал лучшим биатлонистом года.

За все свои гонки на этапах Кубка мира Тищенко сделал 130 выстрелов, а 121 из них достиг цели. Как сообщает сайт IBU, процент попаданий 27-летнего украинца составил 93,1%. Это третий по точности результат на Кубке мира. Лучшую стрельбу продемонстрировали австриец Симон Эдер и немец Симон Шемпп – по 93,3%.

Артем Тищенко / Фото: biathlon.com.ua

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Одна при этом Тищенко ни разу в сезоне не заехал даже в ТОП-20. Его лучшим результатом стало 25-е место в гонке преследования в чешском Нове-Место. Также Артем был 21-м в пасьюте на чемпионате Европы в Польше. А в общем зачете Кубка мира Тищенко оказался только 65-м.

Ранее Дмитрий Пидручный выиграл турнир снайперов во время Рождественской гонки.

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